9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?

Vykurovanie víkendových chalúp a chát predstavuje špecifickú výzvu. Potrebujete riešenie, ktoré dokáže rýchlo zohriať priestor aj pri občasnom používaní, je jednoduché na obsluhu, úsporné a zároveň bezpečné.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nová koaličná kríza na obzore: Rozhorčený Drucker a tlak na smeráckych ministrov, už tu nebudeme za žiadne HANDRY!
Analytici ukázali, kto zaplatí konsolidáciu: Zlíznu si to ľudia v produktívnom veku, najmä tí na začiatku kariéry!
Zlodeji ukradli v nákupnom centre 100 kusov oblečenia za takmer 3-tisíc eur! VIDEO Zachytili ich kamery