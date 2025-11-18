Rebríček 20 najlepších fantasy filmov: Legendárna snímka vytlačila z prvej priečky Pána prsteňov aj Harryho Pottera

Nechaj sa uniesť do svetov, v ktorých ožívajú mýty, kde sú kúzla na dennom poriadku a kde sa hranica medzi snom a realitou rozplýva tak ľahko, že ani nezistíš, kedy si ju prekročil. Fantasy filmy ti ponúkajú únik, ale aj návrat k detskej zvedavosti a predstavivosti. Ktoré sú najlepšie?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desiatky autobusov na Ficovej akcii v Nitre: Šokujúci OZNAM Jednoty dôchodcov, nepozvaní ľudia sa dnu nedostali!
Zamotaný škandál po Ficovej debate v Poprade: VIDEO malo usvedčiť Gröhlinga, realita je zrejme inde