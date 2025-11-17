Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo

Pripravte si na Vianoce zaujímavé menu. Tento vianočný kurací šalát s orechmi a pomarančom sa perfektne hodí ako vianočné predjedlo. Osviežujúci a elegantne naservírovaný studený šalát dokonale spája šťavnaté kuracie mäso s chrumkavými vlašskými orechmi a šťavnatým pomarančom. Ak chcete na tieto Vianoce priniesť na váš sviatočný stôl niečo netradičné a nové, tento recept je pre vás ako stvorený.
