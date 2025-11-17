16 najobľúbenejších nepečených vianočných dezertov, ktoré máte pripravené za pár minút a chutia naozaj dokonale

Ďalšia skvelá zbierka nepečených receptov, ktoré na vianočnom stole nesmú chýbať. Sú to naozaj veľmi obľúbené recepty. Pripravíte ich aj zo zvyškov koláčov, z detských piškót, orieškov, kokosu, sušeného mlieka, sušeného ovocia, rumu, likéru, ... Veľmi obľúbené sú bounty guličky, ktoré máte naozaj pripravené za pár minút a chutia dokonale.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRIESKUM, ktorý nepoteší nikoho: Koaličný líder zažíva pokles, opozícia by už nevládla ani s Matovičom!
Prečo nás stoja daňové úniky miliardy? Šéf daniarov odhaľuje vinníkov aj plán, ako zmeniť vyšetrovanie od základov!