NEČAKANÁ RANA Tragicky zomrel obľúbený kňaz, mal iba 49 rokov. Dojímavý odkaz, cirkev v slzách

Evanjelická cirkev na Slovensku zasiahla bolestná správa. Vo veku len 49 rokov nečakane tragicky zomrel evanjelický farár augsburského vyznania Mgr. Ján Ľahký. Veľký smútok zasiahol aj jeho najbližší
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tragický osud manželov Barbory a Adama (†36, 40) z Ružinova: Objavili zbraň, skloňuje sa aj NEVERA!
Nepoučiteľný Patrik (34) za mrežami: Svojho otčima ubil na smrť kladivom, teraz na spoluväzňa vytiahol ŽILETKU!
Slovákov čaká gigantická zmena: V mobiloch prídeme o najdlhšie slúžiacu sieť, operátorov viac láka 5G!