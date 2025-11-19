Tento moderný nápoj nie je taký zdravý, ako si myslíte: Upozorňujú vedci

Smoothies sa často považujú za symbol zdravia. Odborníci však upozorňujú, že mixovanie ovocia a zeleniny mení ich výživový profil a môže negatívne ovplyvniť hladinu cukru v krvi aj trávenie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MIMORIADNY ONLINE USA a Rusko pripravujú tajný mier pre Ukrajinu! Trumpov vyslanec rokuje aj s Kremľom
Tajomný odkaz z ruského vysielača: Pôsobí desivo! Podobný zaznel aj pred inváziou na Ukrajinu
Kakao lacnie rekordným tempom: Bude Mikuláš konečne lacnejší? Slová analytika Slovákov nepotešia!