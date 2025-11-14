Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Koniec ilúziám: Influencerka odhalila, čo sa skrýva za dokonalými príspevkami – úzkosti, ADHD a byt na dlh!

Na sociálnych sieťach je autenticity u influencerov ako šafránu. Každý sa snaží zverejňovať čo najdokonalejšie fotky a videá a to “nepekné” si necháva doma za zatvorenými dverami. Petra Dzvoníková je ale iná. Teraz svojim fanúšikom odhalila veci, o ktorých mnohí ani netušia.

Slovenský herec ohlásil v banke prepad: Skoro ma zastrelili!
Prominenti
Slovenská parahokejová reprezentácia postúpila na ZPH 2026
Šport
Slávnostné otvorenie Slovenského čipového kompetenčného centra
Správy

Domáce správy

FOTO Poľský vodič sa hnal
Domáce
17-ročný mladík kradol hotovosť!
Domáce
Traja zlodeji kradli v
Domáce
Policajt mimo služby zadržal zlodejov pri pokuse o krádež v Bratislave – zasahoval na ulici
Bratislava

Zahraničné

Auto vošlo na červenú,
Zahraničné
Andrej Babiš
Zahraničné
Boj proti daňovým podvodom:
Zahraničné
V Krakove oficiálne otvorili
Zahraničné

Prominenti

Táňa Pauhofová
Domáci prominenti
Cardi B
Zahraniční prominenti
České hviezdičky Hanychová s
Domáci prominenti
Svet hudby zasiahol SMÚTOK:
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najväčšie hrady sveta: Na
dromedar.sk
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Zaujímavosti
Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej
Zaujímavosti
FOTO Tajomné svetlá na oblohe
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Domáce
Vyzerať až o desať
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
plnielanu.sk

Ekonomika

Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Nový závod Neways v Novej Dubnici: Slovensko získava stovky pracovných miest aj hi-tech výrobu
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Šport

VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
TIPOS Slovenská hokejová liga
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Slovan v rukách nového investora a koniec Kmotríka ml.? Šéf belasých s oficiálnym vyjadrením
Niké liga
VIDEO Príbeh Adama Cibuľu dojal celé Slovensko: Veľké emócie V siedmom nebi, pomôže mu aj Vémola
Ostatné

Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín

Technológie

Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Aplikácie a hry
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Veda a výskum
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Správy
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
Aplikácie a hry

Bývanie

Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Pre kutilov

Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty

Stream naživo

Karmické lekcie znamení: Zistite, čo sa vaše duše učia v tomto živote
Partnerské vzťahy
Auto vošlo na červenú,
Zahraničné
Fico sa vrátil do
Domáce
Vodiči, pozor! Nehoda dvoch
Domáce
Šokujúce odhalenie: Ukrajina sa
Zahraničné
