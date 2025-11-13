Dokážu psy naozaj vidieť duchov? Vedecké zistenia priniesli jasné vysvetlenie - Hashtag.sk

Mnoho ľudí verí, že psy dokážu vnímať duše zosnulých či neviditeľné energie. Nie je nič zvláštne na tom, ak tvoj pes zrazu zastane uprostred miestnosti, zíza do prázdna a ticho vrčí. Ak si sa aj ty už niekedy ocitol v situácii, kedy ti prebehol mráz po chrbte, čítaj ďalej. Vedci našli vysvetlenie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
VIDEO z incidentu pred popradskou školou: Okrem študenta a riaditeľky bola na mieste aj ďalšia osoba! Má ísť o poslankyňu PS
Obrovský medveď sa blížil k Slovákovi, ten mu povedal TÚTO jednu vetu: Neuveríte, čo nasledovalo!
Nové detaily v prípade tínedžerky Jasmíny (14): O údajnom únose a zneužívaní prehovoril jej otec