Samuel Prochádzka pobavil Slovákov: Vo VIDEU ukázal, čo sa stane, keď odmietnete babkino jedlo!

Mladý tvorca Samuel Prochádzka zverejnil video, v ktorom s humorom vystihol typickú slovenskú babičku — štedrú, láskavú a neodbytnú. Stačí však odmietnuť jej jedlo a z idylky sa stane malá rodinná dráma. Video okamžite zabodovalo na sociálnych sieťach.
