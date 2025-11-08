Petra Dubayová po rokoch ukázala ich PRVÚ spoločnú fotku: Takto začala jej LÁSKA s Jakubom!

Televízia Markíza pred pár dňami odvysielala poslednú epizódu seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorej súčasťou bola obľúbená herečka Petra Dubayová. Tá bola pri zrode seriálu od začiatku a jej postavu Evy Dušekovej si ľudia obľúbili. O to viac ich prekvapil tragický koniec, ktorý ju v deji postretol. Dôvodom sú jej mamičkovské povinnosti.
