TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!

Luxusné spálne, súkromné kiná, ihriská či bazény. To je len zlomok toho, čo majú najdrahšie domy na svete spoločné. Toto je 10 tých naj.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Brusel sa chystá zasiahnuť: Komisia zvažuje voči Slovensku infringement pre novelizáciu ústavy!
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Riaditeľ mal obťažovať dievčatká! REAKCIA mestskej časti, TAKTO dostal post
Fico mal rečniť na škole v Poprade: Na chodník pred vstupom niekto napísal hanlivé nápisy! REAKCIA premiéra