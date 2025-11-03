Jennifer Aniston KONEČNE potvrdila nový vzťah: SPOLOČNOU FOTKOU valcuje Instagram!

LOS ANGELES - Šťastná a zamilovaná! Fanúšikovia slávnej herečky Jennifer Aniston (56) neskrývajú nadšenie. Hviezda seriálu Priatelia totiž počas uplynulého víkendu potvrdila to, o čom sa dlhší čas šuškalo. A to, že je zadaná. Jej srdce si uchmatol sexi guru Jim Curtis.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Kľúčová bitka o Pokrovsk sa zmenila na krvavé jatky! Ukrajinci hlásia boje v celom meste, Rusi prelomili líniu
Známa organizácia označila Fica za predátora: Tvrdý odkaz z Úradu vlády, aj médiá môžu za atentát!