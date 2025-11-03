HOROSKOP na november špeciálne prekvapí jedno znamenie: Koho čaká zvláštna známosť?

November zrejme nepatrí k najobľúbenejším mesiacom. Vonku je zima a prší, ľudia často doslova zabíjajú čas doma na sociálnych sieťach a motivácia k akejkoľvek činnosti je na bode nula. Ako vidia hviezdy tvoj budúci mesiac?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Policajt z Nitry, ktorý rieši nehodu šéfa SIS Gašpara, údajne končí: Vraj sa nechce podpisovať pod klamstvá!
Dráma na Gemeri má dohru: 41-ročnú ženu brutálne dobodali priamo na dvore! Polícia priniesla novinky