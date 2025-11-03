Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

HOROSKOP na november špeciálne prekvapí jedno znamenie: Koho čaká zvláštna známosť?

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

November zrejme nepatrí k najobľúbenejším mesiacom. Vonku je zima a prší, ľudia často doslova zabíjajú čas doma na sociálnych sieťach a motivácia k akejkoľvek činnosti je na bode nula. Ako vidia hviezdy tvoj budúci mesiac?

Richard Rybníček a Matúš Vallo po stretnutí s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom
Správy
Tlačová konferencia SaS na tému trestné oznámenie pre výroky Pavla Gašpara a ďalších
Správy
Na most v Ploskom išli takmer 2 milióny eur, tvrdí Trnka
Správy

Domáce správy

FOTO Branislav Gröhling a Mária
SaS podala trestné oznámenie pre výroky štátnych predstaviteľov o prevrate
Domáce
Policajt z Nitry, ktorý
Domáce
Zoroslav Kollár
Ministerstvo vnútra už zaregistrovalo stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu
Domáce
Požiare aj nehody: Hasiči v Žilinskom kraji mali za týždeň až 80 výjazdov, najviac počas sviatkov
Regióny

Zahraničné

Sanae Takaičiová
Japonská premiérka Takaičiová sa chce stretnúť s Kim Čong-unom a diskutovať o unesených Japoncoch
Zahraničné
EÚ zvažuje ústupok v
Zahraničné
Južná Kórea vysvetľuje plán
Zahraničné
Carlos Mazón a Isabel
Zahraničné

Prominenti

Angelynn Mock
Moderátorka obvinená z VRAŽDY vlastnej mamy: Brutálny útok NOŽOM!
Zahraniční prominenti
24 MILIÓNOV po Slováčkovej
Domáci prominenti
Céline Dion
Zahraniční prominenti
TRAPAS mladej hviezdičky (20):
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pozrite, koho sa podarilo
Zaujímavosti
Niečo sa deje za
Zaujímavosti
Chcete viac vášne v
Zaujímavosti
Ak trpíte syndrómom nepokojných
vysetrenie.sk

Dobré správy

Mladí Slováci jazdia rýchlo,
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Domáce

Ekonomika

Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Šport

Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Vodné športy
Stroho a pohotovo: Najlepší legionár ligy objasnil prestupové špekulácie o odchode z Bystrice
Tipsport liga
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Tipsport liga
Ani Haraslín neodvrátil historickú prehru Sparty: Mali sme to dobre rozohrané, ale...
Chance liga

Auto-moto

NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Novinky

Kariéra a motivácia

7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
Motivácia a produktivita
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
Aplikácie a hry
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Android
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
Armádne technológie
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
Android

Bývanie

Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Pre kutilov

Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty

Stream naživo

Najlepšie kostýmy na Halloween 2025: Adriana Čerňanová s rodinou ako Addams Family, Michaela Kocianová zažila najlepšiu párty
Slovenské celebrity
Policajt z Nitry, ktorý
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda na
Domáce
V prípade mŕtvej ženy
Domáce
Vážneho novela o rýchlosti
Domáce
