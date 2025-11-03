Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu

S prípravou ciest na vianočné koláčiky je ideálne začať skôr, aby odstáli a dobre sa s nimi pracovalo. Väčšina ciest vydrží pri skladovaní v chlade aj niekoľko dní, takže sa nemusíte obávať toho, že by boli po krátkom čase nejedlé. Začínate s vianočným pečením a chceli by ste trochu inšpirácie? Máme pre vás zbierku receptov na tie najlepšie cestá od pani Margitky.
