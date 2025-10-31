Ďalšia šokujúca smrť v Dunaji: Dubayová nechcela, aby Eva zomrela... Rozčúlený Jablonský!

BRATISLAVA - Herecká profesia so sebou nesie množstvo výziev! Svoje o tom vie aj Petra Dubayová (27), ktorá si ako Eva Dušeková v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám získala srdcia mnohých Slovákov. Vo včerajšej epizóde však život jej seriálovej postavy navždy vyhasol... Ako si herečka spomína na nakrúcanie emotívne náročných scén, ktoré vznikali v čase, keď bola tehotná?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Holečková viní Blanára z budovania čokoládového IMPÉRIA: Kilá sladkosti s otáznikmi, rezort hovorí o hoaxe!