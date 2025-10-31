TÁTO liečivka pomáha znížiť cholesterol, udržať zdravie pečene aj žlčníka a navyše je obrovským zdrojom vitamínu C!

Šípky obsahujú veľké množstvo vitamínu C, ale aj ďalšie vitamíny. Sú vhodnou prevenciou proti chrípke a prechladnutiu. Pomáhajú aj pri črevných problémoch, podporujú činnosť pečene a spomaľujú starnutie. Poukázal na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
