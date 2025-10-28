TÝMTO potravinám sa pri boľavom hrdle vyhnite!

Keď máte bolestivé hrdlo, výber jedla a nápojov môže výrazne ovplyvniť priebeh ochorenia. Niektoré potraviny totiž môžu podráždiť sliznicu, zhoršiť zápal alebo spôsobiť pocit škrabania pri prehĺtaní.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúce vyhlásenie ministra: Rusko zhromažďuje jadrovú flotilu pri polárnom kruhu! Prípravy na vojnu s NATO
MIMORIADNY ONLINE OSN obvinila Rusko zo zločinov proti ľudskosti! Civilistov prenasledujú drony
Stopka pre politické reklamy zasiahla aj mimovládky: Zo sociálnych sieti miznú dôležité kampane!