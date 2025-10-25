Sobota25. október 2025, meniny má Aurel, zajtra Demeter

Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom?

Ilustračný obrázok KVÍZ
© Zoznam/ © Zoznam/

Myslíte si, že poznáte všetky meny, ktoré v Európe nahradilo euro? Znie to jednoducho, ale nie je. Vyskúšajte v našom kvíze!

Zoznam TV

Životom skúšaná Katka V siedmom nebi: Osud ju najprv pripravil o manžela a potom... Boj o život syna!
Prominenti
Tréner HK Slovan Duslo Šaľa Peter Pčola po prehre v šlágri MOL ligy s Dunajskou Stredou
Zoznam TV
Asistentka trénera HC DAC Dunajská Streda Silvia Priklerová po triumfe v Šali
Zoznam TV

Domáce správy

Slovenská advokátska komora oslavuje
Domáce
Mestská polícia Bratislavav týchto
Domáce
Rokovanie o štátnom rozpočte
Domáce
Šikana na stredných školách v Nitrianskom kraji: Výsledky prieskumu prekvapili
Nitra

Zahraničné

Autu odpadlo koleso na
Zahraničné
Ľudia čakajú v rade
Zahraničné
Napätie rastie: Venezuelský prezident
Zahraničné
Donald Trump
Zahraničné

Prominenti

S Katkou sa osud
Domáci prominenti
Noel Gallagher
Zahraniční prominenti
AI módna polícia: DVE
Domáci prominenti
Forrest Gump
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Má ženské telo, ale
Zaujímavosti
FOTO Damarchus inazuma
Zaujímavosti
Mladá žena zarába 10-tisíc
Zaujímavosti
TOTO sú 3 znamenia
vysetrenie.sk

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Domáce
Zdroj: Familypark
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
Domáce
Prvá pomoc nie je
Domáce

Ekonomika

Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?
Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)
Aké mobily používajú Slováci? Toto je TOP 10 najpredávanejších za posledný mesiac! (zoznam)
Šport

Prekvapenie hneď na úvod sezóny! Nečakaná víťazka prvého kola v Söldene, má obrovský náskok
Lyžovanie
VIDEO Najskôr si prebral trofej, potom ukázal svoju genialitu: Messiho kúsky zabávali fanúšikov
Ostatné
VIDEO Šláger Nitry so Slovanom plný gólov a obratov: Drámu pod Zoborom rozhodli až nájazdy
Tipsport liga
Kapitán United pred jubileom prehovoril o odchode z Manchestru: Tu si chcem splniť svoje sny
Premier League

Auto-moto

Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Motivácia a produktivita
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Motivácia a inšpirácia
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Ako upiecť gaštany v rúre, aby prevoňali kuchyňu arómou jesene
Rady a tipy
Jednoduché koláče, ktoré zvládnete raz-dva: 6 receptov na víkend
Výber receptov

Technológie

Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Správy
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Windows
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Sponzorovaný obsah
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Veda a výskum

Bývanie

Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Pre kutilov

Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada

Stream naživo

Bratislavské módne dni: Ivana Gáborík predviedla dokonalé nohy v sexy čipke, Mária Čírová ako hviezda a ďalšie
Slovenské celebrity
Autu odpadlo koleso na
Zahraničné
Podvodníci idú s dobou!
Domáce
Obrovská rana pre Rusko:
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zintenzívňuje
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu