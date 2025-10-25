Vodiči, POZOR! Cez STK po novom neprejdú státisíce áut a schytajú aj mastnú pokutu: Vieme viac

Na svete je návrh zákona, ktorý ma razantne riešiť situáciu s nepoistenými vozidlami na cestách. Ministerstvo vnútra pripravilo nové pravidlá, ktoré majú vstúpiť do platnosti už o pár mesiacov. Pozri
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dráma na priecestí: VIDEO vodičovi odpadlo koleso v úplne nevhodnom čase! Pozrite si, ako sa to skončilo
Podvodníci idú s dobou! Pri TOMTO vždy zbystrite, môže vám ísť o veľa! Je známa aj najohrozenejšia skupina
Obrovská rana pre Rusko: Čína urobila nečakaný krok! Rozpočet Kremľa utrpí ohromné straty