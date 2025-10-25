Sobota25. október 2025, meniny má Aurel, zajtra Demeter

Najčastejšie problémy s očami: Odborníčka dáva tipy, ako ich vyriešiť

Syndróm suchého oka dnes trápi azda väčšinu populácie, a to nielen dospelých a najmä starších, ale už aj malé deti. Akonáhle je tento problém diagnostikovaný, je dôležité liečiť ho - nielen medikamentami, ale aj úpravou životného štýlu.

Bolesť bedrového kĺbu: Príčiny, riešenia a podpora výživou Prečítajte si tiež

Bolesť bedrového kĺbu: Príčiny, riešenia a podpora výživou

Tréner HK Slovan Duslo Šaľa Peter Pčola po prehre v šlágri MOL ligy s Dunajskou Stredou
Asistentka trénera HC DAC Dunajská Streda Silvia Priklerová po triumfe v Šali
V siedmom nebi spoznáte lásku, ktorá prežila aj tmu!
Mení sa čas! Ručičky hodiniek si posunieme o hodinu späť! Odborník radí, ako zvládnuť zmenu čo najlepšie
Výdatné zrážky zasiahli celé Slovensko: Meteorológovia hlásia extrémne množstvo dažďa
Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách: Platia výstrahy prvého stupňa
NEVINNÁ OBEŤ Vojenský pilot Andrej zomrel po brutálnej nehode: Vrazil doňho mladý vodič FOTO
NEVINNÁ OBEŤ Vojenský pilot Andrej zomrel po brutálnej nehode: Vrazil doňho mladý vodič FOTO
Obrovská rana pre Rusko: Čína urobila nečakaný krok! Rozpočet Kremľa utrpí ohromné straty
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru! Dron vyradil jednu z najväčších rafinérií
Väčšie prirodzenie na počkanie: Polícia zatkla muža za bizarné operácie v aute! Učil sa vraj cez internet
Litva uzavrela letiská v Kaunase a Vilniuse pre prelety balónov z Bieloruska
AI módna polícia: DVE kráľovné večera, Gregorovej krok vedľa a... Čistý KARNEVAL!
Utekaj, Forrest, utekaj! A vy si utekajte urobiť KVÍZ, ktorý preverí vaše znalosti o Forrestovi Gumpovi
Nehoda pod vplyvom alkoholu: Smrť chodca... Český herec putoval do väzenia!
TAJNÉ rodinné vzťahy na markizáckej Farme: Tieto dve sú SESTRY!
Neuveriteľný nález v Thajsku: Objavili pavúka, ktorý je napoly samec a napoly samica! Zmiatol aj skúsených biológov
Zarába viac než doktori či právnici: Stačilo predávať… svoj POT?! Internet je znechutený, diváci mali žalúdok na vode
TOTO sú 3 znamenia zverokruhu najviac ohrozené jesennými virózami!
Pozrel si dokument o Himmlerovi a zostal v ŠOKU: Roky žil v nevedomosti! Zistil TEMNÉ tajomstvo vlastnej rodiny
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?
Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)
Aké mobily používajú Slováci? Toto je TOP 10 najpredávanejších za posledný mesiac! (zoznam)

VIDEO Líder Serie A sa nestačil diviť: Nováčik sa na milánskom San Sire postaral o infarktový záver
VIDEO Pre vás biznis, pre nás všetko! Koniec čiernej série českého klubu zatienil protest fanúšikov
Kapitán United pred jubileom prehovoril o odchode z Manchestru: Tu si chcem splniť svoje sny
VIDEO Šláger Nitry so Slovanom plný gólov a obratov: Drámu pod Zoborom rozhodli až nájazdy
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Jednoduché koláče, ktoré zvládnete raz-dva: 6 receptov na víkend
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou

Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Bratislavské módne dni: Ivana Gáborík predviedla dokonalé nohy v sexy čipke, Mária Čírová ako hviezda a ďalšie
Obrovská rana pre Rusko: Čína urobila nečakaný krok! Rozpočet Kremľa utrpí ohromné straty
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru! Dron vyradil jednu z najväčších rafinérií
Mení sa čas! Ručičky hodiniek si posunieme o hodinu späť! Odborník radí, ako zvládnuť zmenu čo najlepšie
Väčšie prirodzenie na počkanie: Polícia zatkla muža za bizarné operácie v aute! Učil sa vraj cez internet

