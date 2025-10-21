Mohutná VÍCHRICA zasiahne celú Európu aj Slovensko: Vyčíňať bude 4 dni, varujú najmä TIETO okresy

Európu čaká prvá výraznejšia jesenná víchrica, ktorá zasiahne viaceré štáty vrátane Slovenska. Vietor začne u nás silnieť už vo štvrtok (23. 10.) dopoludnia a podľa odborníkov môže byť noc zo štvrtka
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Neuveriteľná tragédia: Žena sa snažila zabiť švába plameňometom! Celá situácia skončila smrťou susedky
Šokujúce zábery týrania zvierat: Kravy ťahané navijakom a krv na poliach! Veterinári podali trestné oznámenie