Legendárny Jean-Claude Van Damme (65) na aktuálnych FOTO: Zostarnutý, ale... Telo stále samý sval!

LOS ANGELES - Skutočný vek by mu tipol asi málokto! K dnešným oslávencom patrí aj slávny belgický herec Jean-Claude Van Damme, ktorý má 65 rokov. Tie už v tvári neskryje. Avšak pri pohľade na jeho svalnaté telo vám zrejme padne sánka.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zavraždil ženu a deti uniesol: Pár držal dievčatko (6) ako sexuálnu otrokyňu v jame vedľa mŕtvoly jej sestry (†4)
Z vysnívaných zubov NOČNÁ MORA: Hrozné, ako skončila žena po zákroku v Turecku! FOTO Baktérie jej požierajú tvár