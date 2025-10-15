Každý piaty človek umiera na TIETO zdravotné problémy

História Svetového dňa srdca siaha do roku 1999, keď sa Svetová federácia srdca (WHF) spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Prvý Svetový deň srdca sa konal v septembri 2000, od roku 2012 sa každoročne pripomína 29. septembra.
