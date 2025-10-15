Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Každý piaty človek umiera na TIETO zdravotné problémy

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

História Svetového dňa srdca siaha do roku 1999, keď sa Svetová federácia srdca (WHF) spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Prvý Svetový deň srdca sa konal v septembri 2000, od roku 2012 sa každoročne pripomína 29. septembra.

Ak máte problémy s obličkami či štítnou žľazou, pozor na túto zeleninu! Prečítajte si tiež

Ak máte problémy s obličkami či štítnou žľazou, pozor na túto zeleninu!

Prišiel o luxusný plat? Pravda o Jovinečkovom zrušenom instagrame: Už má náhradný PLÁN
Prominenti
Hlavný tréner Prešova Radoslav Antl po remíze Tatrana v Európskej lige EHF
Hráč Tatrana Prešov Matúš Mitošinka po remíze v Európskej lige EHF so švédskym IK Sävehof
Domáce správy

Ukrajina po návšteve delegácie
Domáce
Vláda prerokuje návrh medzivládnych
Domáce
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Lunter odmieta predĺženie mandátu: Zmena uprostred volebného obdobia je neprípustná
Banská Bystrica

Zahraničné

Pred nákupným centrom v
Zahraničné
Tragédia v Indii: Autobus
Zahraničné
Peruánsky prezident José Jeri
Zahraničné
Trump nie je spokojný
Zahraničné

Prominenti

10. výročie známej značky
Domáci prominenti
Pavel Trávníček v zábavno
Domáci prominenti
Sláva a pád skvelého
Osobnosti
Artur Štaidl s priateľkou
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nový výskum prepisuje históriu
Zaujímavosti
FOTO Elizabeth Romanova žije život,
Zaujímavosti
Strukoviny: Možno ste ich
vysetrenie.sk
Šokujúce priznanie muža z
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
Domáce
Užívame sami to, čo
plnielanu.sk
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
feminity.sk

Ekonomika

Chystá sa ďalšie zdražovanie na pošte: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)
Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)
Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Šport

Prvé trpké sklamanie: Česi po fiasku na Faerských ostrovoch dostali ďalšiu facku
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Rekordér CR7 zažil proti Maďarsku infarktový záver, Európa má prvého istého účastníka MS 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Slafkovský svedkom skvelej prestrelky: Deväť gólov a výbuch radosti v predĺžení
Juraj Slafkovský
Najlepší z najlepších: Cristiano Ronaldo sa proti Maďarsku posadil na historický trón
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky

Kariéra a motivácia

Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
O práci s humorom
Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Motivácia a produktivita
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Motivácia a inšpirácia
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Výber receptov
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy

Technológie

Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
Veda a výskum
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
Vesmír
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
Umelá inteligencia
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Technológie

Bývanie

Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, ako skvelo ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Pre kutilov

Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie

Prelomový prístup k chudnutiu, ktorý spája telo aj myseľ: Takto budete jesť menej, ale s väčším pôžitkom
Chudnutie a diéty
Niektorí dôchodcovia majú od
Domáce
MIMORIADNY ONLINE Trump je
Zahraničné
Vladimir Solovjov sa opäť
Zahraničné
Sociálna poisťovňa
Domáce
