Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?

Spýtali sme sa odborníkov, či je potrebné nastavovať plastové okná na zimný režim. Odpoveď vás možno prekvapí.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Takto šiel čas s Petrom Pellegrinim: Od blonďáčika až po prezidenta, hlava štátu jubiluje, prekvapenie od stráže!
Expert varuje: Trump by mal podstúpiť dôkladný test! Má podozrenie na demenciu a Alzheimera
Ikona občianskeho aktivizmu 90. rokov v ŠKANDALÓZNEJ póze: Čarnogurský s kalašnikovom v ruke po boku Rusov!