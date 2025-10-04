KVÍZ Ako dobre si pamätáte na legendárne československé programy? Vráťte sa do starých čias!

Zavítajte do minulosti, kedy sa celá domácnosť zabávala na klasike, resp. na televíznych programoch, ktoré vyčarili úsmev na tvári. Či už to boli relácie, seriáli alebo filmy, stačili osvedčení herci a výborný scenár, ktorí prispeli k výbornej atmosfére. Pamätáte si ešte na socialistickú televíznu tvorbu?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivé praktiky švédskych gangov: Na krvavé útoky využívajú blond tínedžerky! Tie idú po činoch nakupovať
Harvard sa vzoprel Trumpovi! Prestížna univerzita prijala kontroverzného profesora, na prednáškach vystupuje ako drag queen
Šéf Pentagonu po rokoch zahanbený starým videom: Trik so skateboardom a rana priamo do ...