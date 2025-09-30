Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú

Trendy v interiérovom dizajne prichádzajú a odchádzajú, no nie všetky sú také skvelé, ako by sa na prvý pohľad mohli zdať. Pôsobia síce štýlovo, no v reálnom živote bývajú často nepraktické, rýchlo zastarávajú alebo sa jednoducho do bežných slovenských domácností nehodia.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Definitívna stopka pre ruský plyn: Bulharsko oznámilo dátum! Skloňujú sa dopady pre Slovensko a Maďarsko
Slovensko zasiahla epidémia VŠÍ! V TÝCHTO častiach krajiny je to najhoršie: Ľudia vykupujú lekárne