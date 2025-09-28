Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

RECEPT na dnes: Najlepšia cigánska pečienka ako z jarmoku, ktorá bude chuťovým zážitkom

Kto by nemal rád tradičnú bravčovú cigánsku pečienku? Ak sa nemôžete zúčastniť hodov alebo jarmoku, nečakajte na ďalšie príležitosti a spravte si toto chutné jedlo v domácom prostredí.

Konvičkovej sa smejú, ze vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!
Prominenti
Suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4
Správy
Michalský jarmok v Múzeu slovenskej dediny
Správy

Domáce správy

Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Domáce
Vo viacerých okresoch treba počítať s prízemným mrazom: Platí výstraha prvého stupňa
Domáce
Byty na Slovensku sú
Domáce
Ponitrianske múzeum v Nitre chystá unikátny seminár o viere a sakrálnych pamiatkach
Nitra

Zahraničné

V Moldavsku sa skončili
Zahraničné
FOTO Ilustračné foto
Zahraničné
FOTO Žena (36) po sériách
Zahraničné
Hnutie Taliban prepustilo z
Zahraničné

Prominenti

Kedysi na dne, dnes
Zahraniční prominenti
Nepoučiteľný Tomy Kotty? Po
Domáci prominenti
Líder Iné Kafe Vratko
Domáci prominenti
Janice Dickinson
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Muži, pozor! Ešte stále
Zaujímavosti
Cievkové metličky: Prečo vznikajú
vysetrenie.sk
Dovolenka v Francúzsku sa
Zaujímavosti
Šokujúce priznanie matky: Telo
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Domáce
Anna a Martin priniesli
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Šport

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava: Online prenos zo šlágra 9. kola Niké ligy
Niké liga
Newcastle plakal, Arsenal vrúcne jasal: Neuveriteľný infarktový obrat v posledných minútach
Premier League
Hra mačky s myšou v podaní Slovana: Fantastickým vstupom zaskočil Žilinu a berie všetky body!
Tipsport liga
VIDEO Pogačar to opäť dokázal! Fenomenálna obhajoba a suverénny triumf na MS v cyklistike
MS v cyklistike

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Kariera.sk TS
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Android
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Veda a výskum
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Bezpečnosť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Veda a výskum

Bývanie

Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko
Pre kutilov

Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada

Stream naživo

Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Sex a vzťahy
Zahraničné
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Domáce
Žena (36) po sériách
Zahraničné
Streľba v kostole! Útočník
Zahraničné
Streľba v kostole! Útočník postrelil niekoľko ľudí, VIDEO chrám je v plameňoch

