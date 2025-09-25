Petra Vlhová prekvapila otvorenosťou: Prehovorila o poriadne intímnej téme!

BRATISLAVA - Jedným z hostí piatkového vydania relácie Trochu inak s Adelou bude aj naša úspešná lyžiarka Petra Vlhová (30). Tá sa s moderátorkou Adelou Vinczeovou rozprávala aj o témach, ktoré sú pre niektorých jedincov ešte stále tabu.
