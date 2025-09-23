Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed

Ak ste si obľúbili naše košické obrátené rezne s omáčkou, tieto syrové si zamilujete tiež! Potešia každého milovníka syra a kuracieho mäsa a skvelo sa hodia napríklad na rodinný obed. Pripraviť si ich môžete klasicky z kuracieho mäsa alebo môžete vyskúšať hovädziu či bravčovú verziu, ak máte viac času na ich prípravu. Syr, ktorý sa skrýva v obale rezňov príjemne dopĺňa ich chuť. To, aký syr použijete si môžete plne prispôsobiť podľa toho, aký syr máte doma najradšej. V tomto recepte sme použili eidam, avšak skvelá alternatíva je aj parmezán či strúhaná mozzarella. Prílohu môžete zvoliť ryžu, zemiakovú kašu či tarhoňu. Nezabudnite ani na poriadnu dávku zeleninovej oblohy, ktorá sa k rezňom skvelo hodí. Vyskúšajte si pripraviť syrové obrátené rezne a pochutnajte si spolu s vašou rodinou na chutnom a sýtom obede.
