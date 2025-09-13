TRAGICKÁ ZRÁŽKA: Fatálna chyba vodičky, Slavo (†26) prišiel o život! Zo SLOV blízkych puká srdce

V metropole východu sa v stredu (10. 9.) večer v mestskej časti Barca stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej vodič motocykla narazil do osobného auta. 26-ročný motocyklista Slavo, žiaľ, zraneniam po
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Prvé detaily tragického pádu lietadla: Obeťou je príslušník ozbrojených síl Attila! Na palube bol s členom rodiny
Počasie sa poriadne vybúri: V nedeľu treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom
MIMORIADNE Poľsko uzavrelo vzdušný priestor pri Lubline: Dôvodom je hrozba ruských dronov