Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

Odhaľte znamenia, že k vám prichádzajú PENIAZE: Tieto signály sú predzvesťou blížiaceho sa príjemného obdobia

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Nie ste na tom finančne dobre a každý deň zvolávate vesmír, aby vám konečne zoslal peniaze? Či už veríte v zákon príťažlivosti alebo jednoducho v silu pozitívneho myslenia, skutočne existujú náznaky, že finančná hojnosť je na ceste.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Oliver Jokeľ: Poprad na nás trošku vybehol, postupne sa to otočilo
Oliver Jokeľ: Poprad na nás trošku vybehol, postupne sa to otočilo
Šport
Ján Šimko po prehre s Prešovom: Za stavu 3:0 sme prestali rešpektovať našu štruktúru
Ján Šimko po prehre s Prešovom: Za stavu 3:0 sme prestali rešpektovať našu štruktúru
Šport
Vyjadrenia trénerov HK Dukla Trenčín a HK Spišská Nová Ves
Vyjadrenia trénerov HK Dukla Trenčín a HK Spišská Nová Ves
Šport

Domáce správy

FOTO Štát rozpredáva ďalší majetok:
Štát rozpredáva ďalší majetok: Pozrite sa, k akým nehnuteľnosťiam sa môžete dostať na DRAŽBE!
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok chce iniciovať spoločný postup pri digitálnych podvodoch: EÚ musí prijať jasné a záväzné pravidlá!
Domáce
Jozef Božik
ZMOS odmieta vládou predstavené konsolidačné opatrenia: Ide o zásadný zásah do financovania, uviedol Božik
Domáce
TRAGÉDIA V NEMOCNICI Gabika (†47) zomrela po bežnom zákroku! Prečo ju 22 hodín nikto nevyšetril? Šokujúce detaily
TRAGÉDIA V NEMOCNICI Gabika (†47) zomrela po bežnom zákroku! Prečo ju 22 hodín nikto nevyšetril? Šokujúce detaily
Bratislava

Zahraničné

Vládni predstavitelia utekajú pred
Desivé zábery z Nepálu: Politici v panike utekajú pred davom! Visia pritom na lane pod vrtuľníkom
Zahraničné
Poľský minister zahraničných vecí
Tvrdé vyhlásenie poľského ministra: Putin si robí z Trumpa srandu! Myslel tým TOTO
Zahraničné
Motor sa šúchal o
Desivé pristátie lietadla: Motor sa šúchal po zemi, objavil sa dym! Všetko zachytila kamera
Zahraničné
Donald Tusk
NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska: Tusk tento krok ocenil
Zahraničné

Prominenti

FOTO a VIDEO vnútri! Premiéra filmu Otec: Porubjakovej
Premiéra filmu Otec: Porubjakovej ODVÁŽNY výstrih a Nvotová... Ako z Hollywoodu!
Domáci prominenti
Henry Cavill
VÁŽNE ZRANENIE slávneho herca na pľaci: Natáčanie sa presúva na BUDÚCI ROK!
Zahraniční prominenti
Herec Adam Bardy vrelácii
Tvrdý CHLAP Adam Bardy V SLZÁCH: Pri otázke o starom otcovi sa takmer ROZPLAKAL! Čo sa stalo?
Domáci prominenti
Bianka Rumanová
Šokujúce VYJADRENIE Bianky Rumanovej: NEBOLA som v skutočnosti NAHÁ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kedy je ideálny čas
Kedy je ideálny čas na romantické chvíle? Ak dodržíte harmonogram podľa veku, tak to bude stáť za TO!
Zaujímavosti
Ľahká a zdravá večera:
Ľahká a zdravá večera: TAKTO sa najete dosýta, nezaťažíte žalúdok a NEPRIBERIETE
vysetrenie.sk
FOTO Táto žena má skutočne
Neuveríte vlastným očiam: FOTO Babička vyzerá ako dvadsiatnička! Zahanbí aj mladé ženy
Zaujímavosti
Populárne rastliny sú veľmi
Populárne rastliny sú veľmi nebezpečné: Hrozia vážne problémy pre mačky a psy! Na aké druhy si dať pozor?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)
Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!
Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!

Šport

Obrovská dráma so smutným koncom pre Slovensko: Klein nestratil podanie, napriek tomu prehral
Obrovská dráma so smutným koncom pre Slovensko: Klein nestratil podanie, napriek tomu prehral
Davis Cup
Ideálny vstup Košičanov do novej sezóny: Slovan Bratislava položil gól do šatne
Ideálny vstup Košičanov do novej sezóny: Slovan Bratislava položil gól do šatne
Tipsport liga
FOTO Plavky jej seknú viac ako kombinéza: Ester Ledecká ukázala bezkonkurenčnú postavu
FOTO Plavky jej seknú viac ako kombinéza: Ester Ledecká ukázala bezkonkurenčnú postavu
Lyžovanie
VIDEO Bláznivý štart v podaní nováčika: Prešov prehrával o tri góly, napokon berie všetky body!
VIDEO Bláznivý štart v podaní nováčika: Prešov prehrával o tri góly, napokon berie všetky body!
Tipsport liga

Auto-moto

Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky

Kariéra a motivácia

Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Domáce
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Vyhorenie
Túto chybu robí 8 z 10 ľudí na videopohovore. Nezabudnite sa pripraviť aj na tieto detaily
Túto chybu robí 8 z 10 ľudí na videopohovore. Nezabudnite sa pripraviť aj na tieto detaily
Pracovný pohovor
Tajomstvo produktívnych ľudí? Nerobia viac, len inak. Skúste túto jednoduchú metódu a budete mať pokojnejší deň
Tajomstvo produktívnych ľudí? Nerobia viac, len inak. Skúste túto jednoduchú metódu a budete mať pokojnejší deň
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Výber receptov
Recept na grécky šalát, ktorý nesmie chýbať na žiadnej grilovačke
Recept na grécky šalát, ktorý nesmie chýbať na žiadnej grilovačke
Zeleninové šaláty

Technológie

Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Armádne technológie
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Apple
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Technológie
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Veda a výskum

Bývanie

Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!

Pre kutilov

Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto ženy patria medzi najambicióznejšie: Nikdy sa nezastavia, kým nedosiahnu vrchol
Zahraničné celebrity
Tieto ženy patria medzi najambicióznejšie: Nikdy sa nezastavia, kým nedosiahnu vrchol
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Štát rozpredáva ďalší majetok:
Domáce
Štát rozpredáva ďalší majetok: Pozrite sa, k akým nehnuteľnosťiam sa môžete dostať na DRAŽBE!
Poľský minister zahraničných vecí
Zahraničné
Tvrdé vyhlásenie poľského ministra: Putin si robí z Trumpa srandu! Myslel tým TOTO
Motor sa šúchal o
Zahraničné
Desivé pristátie lietadla: Motor sa šúchal po zemi, objavil sa dym! Všetko zachytila kamera
Albánsko má ministerku vytvorenú
Zahraničné
Prvý prípad na svete: Ministerka vytvorená umelou inteligenciou! TOMUTO má zabrániť

Ďalšie zo Zoznamu