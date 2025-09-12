Filip Jančík opäť vyrazí na vianočné turné. Šou plnú známych melódií prinesie do ôsmich slovenských miest

Filip Jančík, Rudolfinum, Praha, 2024
Tisícky nadšených divákov, vypredané sály a zimomriavky z prevedenia najznámejších filmových či sviatočných melódií – to je každoročná predvianočná tradícia slovenského huslistu Filipa Jančíka. Aj tento rok sa publikum môže tešiť na pôsobivý vizuálny koncept, emocionálne aranžmány a momenty, ktoré presiahnu hranice bežného koncertu. Či už pôjde o nostalgické tóny alebo energické filmové skladby, jedno je isté: Filip Jančík opäť pripraví zážitok, ktorý spája celé rodiny.