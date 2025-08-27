Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Šokujúci NOVÝ PODVOD: Slovákom vyberajú peniaze priamo Z BANKOMATU! Pozor na TOTO, inak prídete o úspory

Polícia aj naša najväčšia banka, Slovenská sporiteľňa (SLSP), varuje ľudí pred novým typom podvodov. Ľuďom najnovšie podvodníci vyberajú peniaze priamo z bankomatu, využívajú pritom technológiu NFC.

Režisér Majeský o šou BEZ Adely: Zákulisné pikošky! Čo v Markíze pomenili?
Prominenti
MŽP rozdelilo vyše 27 miliónov eur do projektov v okresoch Senica a Skalica
Správy
Premiér Robert Fico: Pán Kotlár má moju plnú podporu, bodka
Správy

Domáce správy

FOTO Hnutie Slovensko nesúhlasí so
Hnutie Slovensko nesúhlasí so skracovaním času na vystúpenie poslancov
Domáce
premiér SR Robert Fico
Fico prelomil mlčanie: Otvorene sa zastal Kotlára! Splnomocnenca nazval bojovníkom a čestným človekom
Domáce
FOTO Známu slovenskú značku zneužili
Známu slovenskú značku zneužili na PODVOD! Mnohí už naleteli a prišli o peniaze: Na TOTO nereagujte
Domáce
Bardejovský jarmok prinesie veľké dopravné obmedzenia: Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť
Bardejov

Zahraničné

Nemecká vláda sa dohodla
Zahraničné
Izraelská vlajka je položená
Zahraničné
Ďalšia nehoda autobusu: Tragédia
Zahraničné
Dráma na palube: Let
Zahraničné

Prominenti

Jacksonov (†50) syn Prince
Zahraniční prominenti
Jakub Jablonský, Janka Kovalčiková
Domáci prominenti
DETAILY vážnej NEHODY hereckej
Zahraniční prominenti
Zuzana Plačková je opäť
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nové nebezpečenstvo: Mäsožravá larva
Zaujímavosti
Nudí vás už Malorka
dromedar.sk
Lietadlo spoločnosti British Airways
Zaujímavosti
FOTO Fosília predchodcu človeka Lucy
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Domáce

Ekonomika

Fico odmieta škrty v dôchodkoch aj vyššiu DPH: Odkiaľ štát vezme miliardy na konsolidáciu?
Nazrite do nového závodu na Orave: Prácu nájdu stovky ľudí, čakajú ich nadpriemerné platy! (foto)
Obavy ľudí o financie rastú: Kartami ešte zamieša konsolidácia!
Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!
Šport

VIDEO Weiss ml. ukázal, že má srdce na správnom mieste: Krásne gesto hráča Slovana Bratislava
Niké liga
V polčase ešte nič nie je stratené: Slovan zabojuje o postup do Európskej ligy na umelej tráve
Európska liga
Zmluvu rozviazal na vlastnú žiadosť: Slovenský futbalista ukončil pôsobenie v Prešove
Niké liga
Z malej dedinky až na Times Square: Česká tenistka so špeciálnym tetovaním žiari v New Yorku
US Open

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Tieto trendy zo zahraničia menia slovenský trh práce, ste na ne pripravení?
Trendy na trhu práce
Flexibilita na pracovisku: Ako slovenské firmy menia hru a čo z toho môžete vyťažiť?
Motivácia a produktivita
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Koláče a torty
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Rady a tipy

Technológie

Je voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávne
Veda a výskum
Android telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtým
Android
Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!
Bezpečnosť
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
Armádne technológie

Bývanie

Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Pre kutilov

Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada

Stream naživo

Temné stránky monarchie: Od rebela monarchie po kráľa, cesta Karola III. na trón bola extrémne komplikovaná
Zahraničné celebrity
Teraz v TV   Večer v TV
premiér SR Robert Fico
Domáce
Známu slovenskú značku zneužili
Domáce
Manželia Banášovci na galavečere
Domáce
Polícia prosí verejnosť o
Domáce
Polícia prosí verejnosť o pomoc: FOTO Hľadajú muža, ktorý okradol seniorku a desatisíce eur!

