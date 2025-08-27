Šokujúci NOVÝ PODVOD: Slovákom vyberajú peniaze priamo Z BANKOMATU! Pozor na TOTO, inak prídete o úspory

Polícia aj naša najväčšia banka, Slovenská sporiteľňa (SLSP), varuje ľudí pred novým typom podvodov. Ľuďom najnovšie podvodníci vyberajú peniaze priamo z bankomatu, využívajú pritom technológiu NFC.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Fico prelomil mlčanie: Otvorene sa zastal Kotlára! Splnomocnenca nazval bojovníkom a čestným človekom
Známu slovenskú značku zneužili na PODVOD! Mnohí už naleteli a prišli o peniaze: Na TOTO nereagujte
Vláda chce dať cenu Alexandra Dubčeka trom osobám: Je medzi nimi aj Jozef Banáš! V hre sú tisíce eur