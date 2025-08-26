PRVÉ ZÁBERY novej Farmy: Exotické zvery a priestory ako z rozprávky!

BRATISLAVA - Taká krásna ešte nebola! Aj takéto komentáre sa objavujú na sociálnych sieťach pod príspevkom, v ktorom televízia Markíza ukázala, na akom mieste sa bude konať 17. ročník obľúbenej reality šou Farma.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tragická smrť po pôrode v Galante! Rodina obviňuje nemocnicu z nedbanlivosti, úrady začali vyšetrovanie
Obrovské problémy slovenského výrobcu: Zatvoril fabriku, o prácu prišli stovky ľudí! Tým to nekončí
AKTUÁLNE Tragická dopravná nehoda pri obci Dolný Bar: Jedna osoba je mŕtva! Na mieste sú záchranné zložky