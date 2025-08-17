FOTO Na Slovensku vyčíňal DOWNBURST! Ničivý jav napáchal ŠKODY: Vlakovú dopravu prerušili

NOVÉ ZÁMKY – Studený front, ktorý v sobotu popoludní postúpil cez naše územie, priniesol impulzívne a lokálne veľmi silné búrky. Jedna z nich zasiahla oblasť okresu Nové Zámky, kde sa vyskytol aj dow
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivé správy z Bruselu: Čaká nás vlna obrovského zdražovania! TÝCHTO produktov sa to týka
Šokujúca ANALÝZA: Trump sa na summite dopustil TEJTO strategickej chyby! Rusi sa tešia z víťazstva
MIMORIADNY ONLINE Trump pripravuje summit so Zelenským a Putinom: Kyjev varuje pred ruským odmietaním prímeria