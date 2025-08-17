Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

„Energeťák‟ nepotrebujete: Tu je 10 prirodzenejších spôsobov, ako si zvýšiť energiu

Ak sa často cítite unavení, no nechcete sa spoliehať výlučne na kávu alebo energetické nápoje, vyskúšajte nasledujúcich 10 prírodných energizérov, ktoré sú jednoduché, bezpečné a účinné:

Kramár ukázal ženu, rozkošnú dcérku (1) a... Jeho rodina sa rozrástla o ĎALŠIE dieťa!
Robo Opatovský si doprial LUXUS na lodi: Na to, čo videl, nikdy nezabudne
Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Pošta VARUJE pred TÝMTO
AKTUALIZOVANÉ Pohľad na zhorený penzión
Obrovská TRAGÉDIA: Počas kúpania
FOTO Na Slovensku vyčíňal DOWNBURST! Ničivý jav napáchal ŠKODY: Vlakovú dopravu prerušili
Desivé správy z Bruselu:
Šokujúca ANALÝZA: Trump sa
Izraelská armáda pripravuje útok
Protesty v Srbsku
Maroš Kramár s dcérou
Slunce, seno... MEGA KVÍZ:
Herečka z Harryho Pottera
STRACH hviezdy z Let's
Historický okamih v Prahe:
Dámy, chcete dosiahnuť intenzívnejší
Nechcete mať v budúcnosti
Odborníci bijú na poplach:
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
V akom veku vám
Nový byt v Metropolise
Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Vláda má plán, ako sa vyhnúť vyrovnanému rozpočtu: Fico bude musieť obhájiť dôveru svojho kabinetu v parlamente!
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
VIDEO Niečo takéto sa človeku stane raz za život: Fatálne zlyhanie brankára Teplíc!
Najprv vlna nenávisti, teraz bol hrdinom: Weiss povedal, prečo dal Ignatenkovi druhú šancu
Náplasť na ubolené belasé srdce: Slovan zvládol domáci súboj a udržal čisté konto
Spoluhráči nechali Valjenta v štichu: Mallorca dohrávala v deviatich, Barcelona to mala ľahké
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Môže vás zamestnávateľ nútiť vziať si dovolenku? Tu sú pravidlá
Máte silné pracovné návyky? Otestujte sa v našom miniteste
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
VIDEO: Herečka Hana Vagnerová: Keď je krása len fyzická, veľmi rýchlo prestane baviť, musí tam byť vnútorná energia
Desivé správy z Bruselu:
Šokujúca ANALÝZA: Trump sa
MIMORIADNY ONLINE Trump pripravuje
Pošta VARUJE pred TÝMTO
