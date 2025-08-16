Letné infekcie močových ciest: Primár gynekológie MUDr. Pružinský radí, ako im predísť

Letná sezóna prináša nielen slnko, vodu a oddych, ale aj zvýšené riziko intímnych problémov u žien. Infekcie močových ciest, ktoré patria medzi najčastejšie urologicko-gynekologické ťažkosti, sú počas teplých mesiacov častejšie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Danko sa pustil do Pellegriniho: Prezident si brúsi zuby na vilu, ktorú mal užívať Raši, TAKTO teraz vyzerá!
MIMORIADNY ONLINE Summit Trumpa a Putina na Aljaške: Prezidenti sa zhodli! Stretne sa ruský líder so Zelenským?
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala gigantický úspech: Opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami!