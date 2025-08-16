Sobota16. august 2025, meniny má Leonard, zajtra Milica

Letné infekcie močových ciest: Primár gynekológie MUDr. Pružinský radí, ako im predísť

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Letná sezóna prináša nielen slnko, vodu a oddych, ale aj zvýšené riziko intímnych problémov u žien. Infekcie močových ciest, ktoré patria medzi najčastejšie urologicko-gynekologické ťažkosti, sú počas teplých mesiacov častejšie.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Feminity TV
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Prominenti
Expert Saša Jány o NOVÝCH typoch modeliek: Majú ženy s nedokonalosťami šancu a aké zaujmú najviac?!
Expert Saša Jány o NOVÝCH typoch modeliek: Majú ženy s nedokonalosťami šancu a aké zaujmú najviac?!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Danko sa pustil do
Danko sa pustil do Pellegriniho: Prezident si brúsi zuby na vilu, ktorú mal užívať Raši, TAKTO teraz vyzerá!
Domáce
TOTÁLNE fiasko, tisíce zúfalých
TOTÁLNE fiasko, tisíce zúfalých ľudí a úplny kolaps: VIDEO Festival LOVESTREAM odštartoval najhoršie ako mohol
hashtag.sk
FOTO Výstrahy pred vysokými teplotami
Výstrahy pred vysokými teplotami budú platiť na väčšine územia aj v sobotu
Domáce
V Bratislave vodič spôsobil dve nehody za sebou! Traja zranení a pozitívny test na drogy
V Bratislave vodič spôsobil dve nehody za sebou! Traja zranení a pozitívny test na drogy
Bratislava

Zahraničné

Neuveriteľná tragédia: Autobus sa
Neuveriteľná tragédia: Autobus sa zrútil z mosta do rieky, zahynulo najmenej 18 ľudí
Zahraničné
FOTO Protesty v Srbsku
Polícia počas násilných protestov v Srbsku zadržala po celej krajine stovky ľudí
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Summit Trumpa
MIMORIADNY ONLINE Summit Trumpa a Putina na Aljaške: Prezidenti sa zhodli! Stretne sa ruský líder so Zelenským?
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala gigantický úspech: Opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami!
Zahraničné

Prominenti

Odovzdávanie cien SOZA. Na
Richard Autner sa VYJEDOL: Cieľ je jasný... Schudnúť plánuje do Vianoc!
Domáci prominenti
Skráťte si čakanie na
Skráťte si čakanie na seriál Sľub KVÍZOM: Na 100% ho dá len verný fanúšik!
Domáci prominenti
Angela Bassett
Túto sexi policajtku obľubujú aj Slováci: Aha, mimo kamier je z nej úplne iný človek!
Osobnosti
Katarína Brychtová v relácii
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Výnimočný úspech vedcov v
Výnimočný úspech vedcov v susednom Česku: Naprogramovali kmeňové bunky, prepisujú budúcnosť medicíny!
Zaujímavosti
Hrôza na dovolenke: Cudzinec
Hrôza na dovolenke: Cudzinec sa vkradol do izby a obchytkával spiacu ženu, manžel spal vedľa!
Zaujímavosti
7 vecí, ktoré by
7 vecí, ktoré by ste mali urobiť pred vypitím prvej rannej šálky kávy
vysetrenie.sk
FOTO Archeológovia odhalili nový druh
Evolučná bomba z Afriky: FOTO Čo našli vedci, mení všetko, čo sme si mysleli o pôvode človeka!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)

Šport

Infarktový záver na Anfielde: Liverpool do novej sezóny vstúpil šesťgólovou prestrelkou
Infarktový záver na Anfielde: Liverpool do novej sezóny vstúpil šesťgólovou prestrelkou
Premier League
Legenda Arsenalu mu riadne naložila: Tréner kanonierov reagoval na kritiku kapitána Ödegaarda
Legenda Arsenalu mu riadne naložila: Tréner kanonierov reagoval na kritiku kapitána Ödegaarda
Premier League
Po dopingovom škandáli ho vyhodil a teraz zobral späť: Sinner prvýkrát prehovoril o návrate Ferraru
Po dopingovom škandáli ho vyhodil a teraz zobral späť: Sinner prvýkrát prehovoril o návrate Ferraru
Doping v športe
VIDEO Béčko Slovana narazilo na Inter: Bratislavské derby rozhodol jediný gól
VIDEO Béčko Slovana narazilo na Inter: Bratislavské derby rozhodol jediný gól
MONACObet liga

Auto-moto

Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
TEST: Aký typ pracovníka ste? Zistite, čo vás v práci motivuje najviac
TEST: Aký typ pracovníka ste? Zistite, čo vás v práci motivuje najviac
Motivácia a inšpirácia
V ktorých krajinách EÚ majú Slováci najväčšiu šancu získať prácu?
V ktorých krajinách EÚ majú Slováci najväčšiu šancu získať prácu?
Získaj prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Skladovanie potravín
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov

Technológie

Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Vesmír
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Aplikácie a hry
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Kryptomeny

Bývanie

Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka

Pre kutilov

5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu: Na nové tváre sú kladené väčšie nároky ako v minulosti
Modeling
VIDEO: Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu: Na nové tváre sú kladené väčšie nároky ako v minulosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Danko sa pustil do
Domáce
Danko sa pustil do Pellegriniho: Prezident si brúsi zuby na vilu, ktorú mal užívať Raši, TAKTO teraz vyzerá!
MIMORIADNY ONLINE Summit Trumpa
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Summit Trumpa a Putina na Aljaške: Prezidenti sa zhodli! Stretne sa ruský líder so Zelenským?
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala gigantický úspech: Opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami!
Šokujúci prípad! Tínedžerka (17)
Zahraničné
Šokujúci prípad! Tínedžerka (17) sa v nemocnici priznala, že doma tajne PORODILA: Novorodenca ukryla v skrini

Ďalšie zo Zoznamu