Vo všechuti Szigetu zažiarili Nelly Furtado či Kooks, zarazili ceny na úrovni britských festivalov aj hudobno-vizuálny balast

Art Kingdom Dance Community, Sziget 2025
Maďarský Sziget priniesol podľa očakávaní niektoré z najsilnejších vystúpení tohtoročnej letnej sezóny. Počas prvých troch dní festivalu, na ktorom sa v priebehu šiestich dní prestrieda takmer pol milióna ľudí, zažiarili najmä silné koncerty Charli XCX a jej o generáciu staršej kolegyne Nelly Furtado. Celkovo však nekonzistentná dramaturgia vygenerovala rozpačitú atmosféru s výraznými ups and downs. Z pobytu na festivale cítiť snahu vyhovieť každému - nejde pritom len o fanúšikov tanečnej hudby a najväčších mainstreamových mien, ale aj o sponzorov, ktorých branding na vás poriadne nakričí z každej strany.