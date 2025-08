Mária Čírová so synčekom Rubenom

Ak by Mária Čírová nebola speváčka, už neraz dokázala, že by sa pokojne uživila aj ako modelka, moderátorka, kuchárka či cukrárka. Svojimi cukrárskymi zručnusťami by dokonca skryla do vrecka nejednu profesionálku.