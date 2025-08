Billy Joel na koncerte v Madison Square Garden, 2017

Spevák a skladateľ Billy Joel prekvapil fanúšikov. Po odvysielaní dvojdielneho dokumentu s názvom Billy Joel: And So It Goes, ktorý ponúkol pohľad na kariéru aj osobný život umelca, otvoril svoj bohatý hudobných archív, v ktorom sa ukrývajú desiatky nepočutých piesní.