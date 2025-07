father reading the paper while son plays with blocks.

Každý rok je na pohotovosť privezených niekoľko detí po prehltnutí tzv. gombíkových batérií. Niektoré z nich majú šťastie – ich rodičia si všimli, čo sa stalo. Iné však skončia tragicky. Spoločnosť Tiny Hearts Education upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré sa skrýva v mnohých domácnostiach. Nová generácia batérií má však ambíciu túto hrozbu zásadne znížiť.