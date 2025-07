Black Sabbath, Back to the Beginning 2025

Rozlúčkový koncert sa premení na koncertný film Back to the Beginning: Ozzy's Final Bow. Zábery z podujatia Back to the Beginning budú uvedené do kín v priebehu budúceho roka. Spoločnosť Mercury Studios spracovala záverečný koncert Black Sabbath do 100-minútového filmu.