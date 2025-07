ŠOKUJÚCE ODHALENIE Dominiky Cibulkovej: Svojich 20 kíl NESCHUDLA len vďaka cvičeniu!

Dominika Cibulková je inšpiráciou pre mnohých. Kým pred rokmi ukazovala, že aj ženy to dokážu v športe dotiahnuť ďaleko, neskôr priblížila, akú dokonalú rodinnú idylku si vie vytvoriť so svojimi deťmi a manželom. A teraz? Teraz pomáha všetkým, ktorí chcú schudnúť a urobiť niečo so svojou postavou.