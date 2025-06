Chcete si pripraviť DOKONALÝ bazový sirup? Podľa receptu od Miriam Kalisovej to určite zvládnete

Sezóna bazy je v plnom prúde a ak vám nerastie priamo doma v záhrade, určite ju nájdete na nejakej blízkej lúke. Bola by škoda nevyužiť jej liečivé účinky a nepripraviť si z nej chutný bazový sirup. Ten bude priam ideálny do letných drinkov. Ak neviete, ako na to, Miriam Kalisová má pre vás jednoduchý recept.