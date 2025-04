Cradle of Filth - The Screaming Of The Valkyries, 2025

Keď som jednému kamarátovi spomenul, že Cradle Of Filth v marci vydali nový album, odpovedal otázkou: "Môžu ešte niečím po tých rokoch prekvapiť?". Tak som sa zamyslel, či vôbec pod hlavičkou Cradle Of Filth ešte vôbec chcú prekvapovať, a hlavne, či to od nich niekto z verných fanúšikov vlastne očakáva.