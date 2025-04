VIDEO Ako vyzerá život s trojtýždňovým bábätkom? Mladá mamička ukázala aj PRAVDU, o ktorej sa nehovorí

Obľúbená influencerka Diana Hvolková sa len nedávno stala maminou, no napriek tomu na svojich fanúšikov nezanevrela. Zostala aktívna a pravidelne ukazuje, ako jej život vyzerá teraz, keď sa ich rodinka rozrástla o nového člena. Aj keď to môže vyzerať niekedy ako idylka, býva to aj náročnejšie.