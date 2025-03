Sugababes, európske a britské turné 2025

Dievčenská skupina Sugababes ohlasuje svoju novú kapitolu. Naposledy vydalo popové trio Mutya Buena, Keisha Buchanan a Siobhán Donaghy singel When The Rain Comes ešte pod značkou vydavateľstva BMG. Novinka Jungle už vychádza ako nezávislý počin. V rozhovore pre NME členky hovoria o tom, že príchod novej hudby nie je ich reunion.