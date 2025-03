Chinaski pred slovenským turné predstavujú novinku Slyším tvoje kroky. V klipe si zahrali neandertálcov

Chinaski

Kapela Chinaski má novú pieseň k svojmu 30. výročiu. Skladba Slyším tvoje kroky pochádza zo špeciálneho narodeninového albumu 30 a dostala pôsobivú filmovú podobu. Videoklip nakrútila režisérska dvojica Václav Marhoul a Jitka Čvančarová a členovia kapely sa v ňom "teleportovali" až do praveku a zahrali si neandertálcov. Novinku predstavia naživo na Chinaski – 30 let – slovenské turné 2025, na ktoré sa môžete tešiť od 3. do 16. apríla v mestách Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Bratislava, Košice, Žilina, Liptovský Mikuláš a Trenčín.