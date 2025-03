Garbage

Garbage ohlasujú svoj návrat. Po minuloročnom zrušenom turné potešila formácia na čele so Shirley Manson fanúšikov skvelou správou. V máji vydajú svoju ôsmu štúdiovú nahrávku Let All That We Imagine Be The Light. Siahajú na nej po inom druhu energie, než na predchodcovi No gods No Maters. Hnev a frustráciu vymieňajú za hľadanie krásy a dobra.