Austrálska speváčka Kylie Minogue už roky hovorí o pesničke Baby Doll, na ktorej spolupracovala s Princeom. Vznikla v roku 1992 po ich stretnutí v zákulisí po jeho koncerte. Kylie, ako obrovská fanúšička, nabrala odvahu a spýtala sa Princea, na čom momentálne pracuje a dodala, že by s ním raz chcela spolupracovať. On sa jej spýtal, kde má texty, a to bol počiatok.